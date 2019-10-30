Слуцкий прокомментировал решение Дании по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Угроза применения санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2" со стороны США не смогла повлиять на принятие Данией взвешенного решения о выдаче разрешения на прокладку газопровода, заявил в среду корреспондент ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение Датского энергетического агентства говорит о том, что угрозы санкций в отношении партнеров проекта, звучавшие со стороны США и ставшие уже избитым жанром, не смогли повлиять на его реализацию", - сказал Слуцкий.

Он напомнил, что принятый Конгрессом в 2017 году закон, известный как CAATSA, предусматривает возможность введения санкций против компаний - участников "Северного потока - 2". Кроме того, в конце июля этого года комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал отдельный законопроект об ограничения в отношении подрядчиков, задействованных в прокладке трубопровода. "Как мы видим, европейские партнеры подошли к вопросу взвешенно и конструктивно. Стоит отметить и то, что решения, принимаемые профильными ведомствами стран Европы касательно "Северного потока", скорее всего, были тщательно просчитаны, а все риски тщательно взвешены. И, судя по всему, инициативы американских законодателей не стали для них решающим фактором", - указал глава комитета.

Он также отметил работу, проделанную российскими специалистами энергетической сферы и дипломатами на протяжении всей реализации проекта, которая протекала, "несмотря на оказываемое извне противодействие, причем не только со стороны США". "Благодаря этому можно говорить о том, что "Северный поток - 2" будет запущен в заявленные сроки", - резюмировал Слуцкий.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели

"Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения строительства - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.