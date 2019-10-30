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Слуцкий прокомментировал решение Дании по "Северному потоку - 2"

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что угроза санкций США не смогла повлиять на это решение

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Угроза применения санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2" со стороны США не смогла повлиять на принятие Данией взвешенного решения о выдаче разрешения на прокладку газопровода, заявил в среду корреспондент ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Решение Датского энергетического агентства говорит о том, что угрозы санкций в отношении партнеров проекта, звучавшие со стороны США и ставшие уже избитым жанром, не смогли повлиять на его реализацию", - сказал Слуцкий.

Он напомнил, что принятый Конгрессом в 2017 году закон, известный как CAATSA, предусматривает возможность введения санкций против компаний - участников "Северного потока - 2". Кроме того, в конце июля этого года комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал отдельный законопроект об ограничения в отношении подрядчиков, задействованных в прокладке трубопровода. "Как мы видим, европейские партнеры подошли к вопросу взвешенно и конструктивно. Стоит отметить и то, что решения, принимаемые профильными ведомствами стран Европы касательно "Северного потока", скорее всего, были тщательно просчитаны, а все риски тщательно взвешены. И, судя по всему, инициативы американских законодателей не стали для них решающим фактором", - указал глава комитета.

Он также отметил работу, проделанную российскими специалистами энергетической сферы и дипломатами на протяжении всей реализации проекта, которая протекала, "несмотря на оказываемое извне противодействие, причем не только со стороны США". "Благодаря этому можно говорить о том, что "Северный поток - 2" будет запущен в заявленные сроки", - резюмировал Слуцкий.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели

"Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения строительства - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Теги
СШАДанияРоссияМиллер, Алексей БорисовичСлуцкий, Леонид Эдуардович
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