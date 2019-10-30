Башкирия может не попасть в программу продления реструктуризации госдолга

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Башкирия с большой долей вероятности не сможет выполнить условия для продления программы реструктуризации регионального госдолга, которая должна действовать до 2024 года. Республика не сможет выполнить условие по увеличению налоговых доходов два года подряд из-за крупных поступлений в 2018 году, сообщила ТАСС в среду министр финансов региона Лира Игтисамова.

В конце сентября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Госдуме заявил, что Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие и новые проекты в инфраструктуре.

"Шансы у республики попасть в программу продления реструктуризации госдолга невелики в силу того, что нам, с одной стороны, мешает высокая база прошлого года. У нас были поступления разового характера по налогу на прибыль организаций, компенсировать эти показатели в этом году у нас не получится при всем желании. Это была большая сумма, почти на 18 млрд рублей поступили платежи разового характера, там были определенные решения, в том числе судебные", - сообщила Игтисамова.

К концу года госдолг Башкирии составит порядка 14 млрд рублей против 16,2 млрд в 2018, большую его часть составляют заимствования из федерального бюджета. Рыночный долг региона будет погашен в 2020 году, добавила министр.

"Реструктуризация по ранее выданным кредитам была проведена в 2017 году, в 2024 году истекают сроки этой реструктуризации. Там [в предложении Минфина РФ] говорится о том, что те субъекты, которые за два года выросли по своим налоговым и неналоговым доходам выше, чем сложился темп инфляции, смогут программу реструктуризации продлить. Например, если у нас на 5 лет реструктуризирован бюджет, то мы сможем до 7 лет продлить, и эти средства должны направляться на инвестиционные цели", - отметила она.