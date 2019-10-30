Росреестр прогнозирует рост российского рынка пространственных данных в 10 раз к 2030 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рынок пространственных данных (картографические и геодезические материалы) и сервисов на их основе в России ожидает десятикратный рост к 2030 году, говорится в сообщении Росреестра в среду со ссылкой на главу ведомства Викторию Абрамченко.

В релизе указано, что Высшая школа экономики по заказу Росреестра провела исследование потребностей экономики в пространственных данных. Предварительные итоги обнародованы на заседании общественного совета ведомства.

"К 2030 году прогнозируется десятикратный рост российского рынка пространственных данных и сервисов на их основе. Прогнозируемый рост объясняется сквозным характером пространственных данных и геоинформационных технологий, а также большим потенциалом для реализации инновационных проектов практически во всех отраслях экономики", - приводятся слова Абрамченко.

В свою очередь координатор научной работы от ведомства Федор Шкуров уточнил ТАСС, что речь идет о росте рынка пространственных данных в денежном выражении. По его словам, при благоприятном сценарии объем рынка может превысить 1 трлн рублей в 2030 году.

Авторы исследования проанализировали экономические и технологические тренды и мировые практики в сфере управления пространственными данными. В частности, в исследовании приведено сравнение международных и национальных стандартов в сфере пространственных данных, проведен пилотный мониторинг использования пространственных данных федеральных органов исполнительной власти, а также мониторинг потенциала организаций, работающих в сфере создания и использования пространственных данных.

В релизе говорится, что результаты исследования станут основой разрабатываемых документов стратегического планирования отрасли.