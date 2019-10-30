Для пилотных регионов разработали план по переходу на новый СанПиН в общепите

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым подготовил дорожную карту для перехода на новый СанПиН в сфере общественного питания, который в пилотном режиме с 2020 года начнет действовать в Москве, Татарстане и Калининградской области. Об этом в среду сообщили на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор совместно с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей подготовил дорожную карту для пилотных регионов по реализации и апробированию новых сокращенных обязательных требований, отраженных в проекте нового СанПиНа, разработанного для регулирования общественного питания во всех сферах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, переход на новые норма поможет повысить безопасность и качество работы предприятий в сфере питания, защитить прав предпринимателей и потребителей, снизить административное давление на предпринимателей.

До конца года Роспотребнадзор также планирует провести обсуждение новых обязательных требований, принципов реализации контрольно-надзорной деятельности и плана реализации проекта.