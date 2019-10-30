Рынок не ждет понижения ставки ФРС на следующем заседании в декабре

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Участники рынка не ожидают понижения ставки ФРС на следующем заседании комитета регулятора, которое состоится 10-11 декабря. Об этом свидетельствуют фьючерсы на процентную ставку.

Согласно фьючерсам, вероятность еще одного понижения ставки ФРС на заседании в декабре до 1,25-1,5% составляет 31,9%. Вероятность сохранения ставки на последующем заседании FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) составляет 68,1%.

В среду, 30 октября, Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1,5-1,75%. Это решение было ожидаемо рынком. В частности, за пару минут до публикации решения FOMC, фьючерсы на ставку ФРС демонстрировали 96,1% вероятность такого сценария.

Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря, по его итогам будет представлен макроэкономический прогноз.