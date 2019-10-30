AFP: слияние с Fiat Chrysler одобрено советом директоров французской компания PSA

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Совет директоров французской компания PSA одобрил план слияние с американо-итальянским автогигантом Fiat Chrysler. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на сведения, полученные от источника, близкого к переговорам.

Заседание совета директоров Fiat Chrysler и вынесение решения относительно возможности слияния пройдет в четверг. Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность союза компании с французским автопроизводителем Renault, однако сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции.