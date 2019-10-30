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Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в сферах производства самолетов и судостроения

В частности, стороны обговорили возможность ремонта самолетов Ан-26 на производственной площадке Объединенной авиастроительной корпорации и потенциальную кооперацию по производству самолетов Ил-103

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили возможность ремонта самолетов Ан-26 на производственной площадке Объединенной авиастроительной корпорации и потенциальную кооперацию по производству самолетов Ил-103 с венгерской компанией Magnus Aircraft. Об этом сообщается в среду на сайте Минпромторга.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере судостроения. После переговоров с Петером Сийярто Мантуров встретился с представителями венгерского бизнеса.

"Я всегда с удовольствием встречаюсь с представителями иностранного бизнеса. Нам очень важен прямой диалог с компаниями, важна обратная связь от предпринимателей, их видение происходящих в России процессов, развитие экономической ситуации, в конечном счете и нашей работы тоже" - отметил глава Минпромторга.

Ан-26 - советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Оснащается двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ, мощностью 2820 лс каждый, а также вспомогательным турбореактивным двигателем РУ-19А-300. Максимальная дальность - 2500 км. Минпромторг отмечает, что Ан-26 эксплуатируются Минобороны Венгрии.

Ил-103 - четырехместный одномоторный поршневой пассажирский самолет-воздушное такси. Вмещает в себя одного пилота и трех пассажиров. Максимальная мощность двигателя - 210 лс, дальность - 1000 км.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВенгрия
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