Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

Выручка составила $64 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд. Соответствующая информация содержится в опубликованной в среду отчетности компании из Купертино (штат Калифорния).

"Мы завершили 2019 финансовый год с самым высоким показателем выручки в четвертом квартале, истекшем 28 сентября. Это обусловлено ускорением роста сегментов наших услуг, носимой электроники и iPad", - отметил глава компании Тим Кук. Он уточнил, что выручка только от предоставления услуг Apple в четвертом квартале 2019 финансового года составила рекордные $12,5 млрд.

Чистая прибыль за квартал составила $13,686 млрд, снизившись по сравнению с $14,125 млрд за аналогичный период 2018 финансового года. Объем продаж в Северной и Южной Америке достиг $29,3 млрд, в Европе - $14,946 млрд, в Китае - $11,134 млрд, в Японии - $4,982 млрд, в Азиатско-Тихооеанском регионе - $3,656 млрд.

Смартфоны iPhone по-прежнему приносят Apple самую большую выручку по сравнению с остальными товарами. Объем продаж iPhone в четвертом квартале 2019 финансового года составил $33,362 млрд против $36,755 млрд за аналогичный период 2018 финансового года. Компания продала за отчетный период компьютеров iMac на $6,991 млрд ($7,340 млрд в 2018), планшетных компьютеров iPad - на $4,656 млрд ($3,983 млрд).

Начисления дивидендов акционерам компании за квартал превысили $21 млрд. Компания прогнозирует, что ее выручка в первом квартале 2020 года составит $85,5-89,5 млрд, а операционные расходы в пределах $9,6-9,8 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $960 млрд.

Теги
США
Реклама на ТАСС
"Известия": цены на импортную парфюмерию могут вырасти на 5-15% из-за правил маркировки
В новых условиях импорт парфюмерной продукции может снизиться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС