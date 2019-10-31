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Торговая война

Китай и США ведут работу над соглашением, несмотря на отмену саммита АТЭС

Предполагалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся на мероприятии в Чили

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР сообщило о продолжении продуктивной и плановой работы правительственных групп Китая и США над совместным торговым соглашением, несмотря на отмену саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором должны были встретиться председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.

"Делегации от обеих сторон поддерживают друг с другом тесные контакты, консультации проходят успешно, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Китай и Соединенные Штаты продолжат продвижение переговоров в соответствии с планом".

Отмечается, что следующий телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина, а также представителя Вашингтона на торговых консультациях Роберта Лайтхайзера, касающиеся китайско-американского торгово-экономического соглашения, состоятся 1 ноября.

Лидеры Китая и США должны были встретиться на саммите АТЭС в Сантьяго-де-Чили 16-17 ноября. Однако президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию в своей стране форума, как и конференцию ООН по климату, из-за ситуации с протестами в республике.

Теги
Пиньера, СебастьянСШАКитайЧилиСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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