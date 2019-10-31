Сбербанк с начала года сократил штат более чем на 16 тыс. человек

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк с начала 2019 года сократил штат сотрудников на 16 134 человека, следует из отчета госбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Фактическая численность сотрудников Группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)", - говорится в отчете.

Как уточнила журналистам представитель Сбербанка, сокращение штата было связано, в том числе, с продажей турецкой "дочки" - Denizbank. "Здесь я бы хотела подчеркнуть, что более 14 тыс. сотрудников выбыли из Группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank", - сказала она.

В конце июля Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" банку Emirates NBD.

В 2018 году банк сократил штат на 16,5 тыс. сотрудников, до 293,752 тыс. человек. Тогда в пресс-службе Сбербанка ТАСС поясняли, что в банке реализуется практика оптимизации численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию, новые на их места не принимаются.

В новость были внесены изменения (11:28 мск) - добавлен комментарий представителя банка.