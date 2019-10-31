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BMW отзывает более 4 тыс. автомобилей 3 и 5 серий

Причиной отзыва ТС являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "БМВ Русланд Трейдинг", являющийся официальным представителем BMW в России, отзывает 4144 автомобилей марки BMW 3 серии (E46) и 5 серии (E39). Речь идет о транспортных средствах, проданных с февраля 2000-го по май 2012 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в генераторе может возникнуть слишком большое газовое давление. Это может привести к взрыву генератора и выбросу металлических осколков.

На автомобилях, попадающих под отзыв, проверят серийный номер подушки безопасности. В случае подтверждения, что серийный номер подушки находится в списке дефектных, подушку безопасности водителя заменят.

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Россия
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