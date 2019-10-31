Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Основатель оператора наружной рекламы Russ Outdoor подтвердил продажу половины компании

Почти 50% компании перешли к контролирующему операторов наружной рекламы "Вера-Олимп" и "Лайса" ООО "Стинн". Сумма сделки не раскрывается

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Основатель крупнейшего российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor Максим Ткачев подтвердил ТАСС смену основного владельца компании. Почти половина компании перешла к ООО "Стинн", контролирующему операторов наружной рекламы "Вера-Олимп" и "Лайса".

"Могу подтвердить, что сделка произошла", - сказал он.

ООО "Стинн" приобрело 48,57% акций ROOH BV - холдинговой компании Russ Outdoor в России, говорится в сообщении Russ Outdoor. Сумма сделки не раскрывается. По данным источников РБК, весь бизнес Russ Outdoor был оценен в сумму более 9 млрд рублей, таким образом 48,57% группы могли обойтись покупателю в 4,4 млрд рублей.

Сделка была одобрена ФАС в июле 2019 года. Свои акции продали компании MTA (20,72%), NOOH Investments BV (21,85%) и Марафон (6%). "ВТБ Капитал" с долей 26,43% и JCDecaux с долей 25,00% остаются в числе акционеров Russ Outdoor и сохраняют право голоса, отмечается в сообщении.

Акционеры Russ Outdoor, "Олимпа" и "Лайсы" будут осуществлять совместное управление бизнесом трех компаний. Совместное управление бизнесом возглавит управляющий директор Russ Outdoor Жан-Эммануэль де Витт.

Сделка позволит обеспечить объединенной структуре ежедневный охват 24-миллионной аудитории старше 18 лет, что равноценно аудитории крупнейших телевизионных и интернет-каналов, говорится в сообщении. При этом объединенная структура будет управлять 27 тыс. рекламных поверхностей, 351 из которых цифровая, в 72 городах РФ.

"По Москве доля совместного инвентаря, исходя из количества крупных форматов рекламных конструкций, составит 67%, доля в выручке по России - 33%", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЕК ожидает, что "Северный поток - 2" будет работать в соответствии с законодательством ЕС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС