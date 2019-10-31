Основатель оператора наружной рекламы Russ Outdoor подтвердил продажу половины компании

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Основатель крупнейшего российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor Максим Ткачев подтвердил ТАСС смену основного владельца компании. Почти половина компании перешла к ООО "Стинн", контролирующему операторов наружной рекламы "Вера-Олимп" и "Лайса".

"Могу подтвердить, что сделка произошла", - сказал он.

ООО "Стинн" приобрело 48,57% акций ROOH BV - холдинговой компании Russ Outdoor в России, говорится в сообщении Russ Outdoor. Сумма сделки не раскрывается. По данным источников РБК, весь бизнес Russ Outdoor был оценен в сумму более 9 млрд рублей, таким образом 48,57% группы могли обойтись покупателю в 4,4 млрд рублей.

Сделка была одобрена ФАС в июле 2019 года. Свои акции продали компании MTA (20,72%), NOOH Investments BV (21,85%) и Марафон (6%). "ВТБ Капитал" с долей 26,43% и JCDecaux с долей 25,00% остаются в числе акционеров Russ Outdoor и сохраняют право голоса, отмечается в сообщении.

Акционеры Russ Outdoor, "Олимпа" и "Лайсы" будут осуществлять совместное управление бизнесом трех компаний. Совместное управление бизнесом возглавит управляющий директор Russ Outdoor Жан-Эммануэль де Витт.

Сделка позволит обеспечить объединенной структуре ежедневный охват 24-миллионной аудитории старше 18 лет, что равноценно аудитории крупнейших телевизионных и интернет-каналов, говорится в сообщении. При этом объединенная структура будет управлять 27 тыс. рекламных поверхностей, 351 из которых цифровая, в 72 городах РФ.

"По Москве доля совместного инвентаря, исходя из количества крупных форматов рекламных конструкций, составит 67%, доля в выручке по России - 33%", - отмечается в сообщении.