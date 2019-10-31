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Цена нефти Brent опустилась ниже $60

По состоянию на 14:26 мск стоимость нефти Brent составила $59,88 за баррель

ТАСС, 31 октября. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% - до $59,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $60 за баррель 23 октября 2019 года.

По состоянию на 14:26 мск стоимость нефти Brent достигла минимальных значений и составила $59,88 за баррель.

В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,2% - до 63,94 рубля, курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов прибавил 0,29% и составил 71,40 рубля.

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 5,7 млн баррелей при том, что аналитики ожидали роста запасов на 500 тыс. баррелей.

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