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Торговая война
Обновлено 

Трамп заявил, что США и Китай выбирают новое место для заключения торговой сделки

Первая часть сделки охватит около 60% всего торгового соглашения, сообщил американский лидер

ТАСС, 31 октября. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60% всего торгового соглашения. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

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"Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60% от общей сделки, после того как [саммит] АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств. Новое место вскоре будет объявлено. Президент (председатель КНР - прим. ТАСС) Си [Цзиньпин] и президент [Дональд] Трамп поставят свои подписи!" - написал американский лидер.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго-де-Чили 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако чилийский президент Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за сложной ситуации в республике.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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