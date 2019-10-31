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Медведев 3-4 ноября посетит Бангкок для участия в саммитах АСЕАН и ВАС

Как сообщили в кабмине, российский премьер также проведет двусторонние встречи

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в саммитах АСЕАН и ВАС в Бангкоке 3-4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступит на 14-м Восточноазиатском саммите, - говорится в сообщении. - Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы".

"Кроме того, Медведев выступит на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч", - отметили в кабмине.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТаиландРоссия
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