Эдуард Вайно оставит пост вице-президента "АвтоВАЗа"

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ" Эдуард Вайно принял решение оставить свой пост и заняться стратегическом развитием компании в совете директоров. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Эдуард Карлович Вайно вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ" принял решение сконцентрироваться на стратегических аспектах развития компании в совете директоров общества и оставить операционный пост вице-президента с 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис поблагодарил Эдуарда Вайно за работу и отметил, что продолжение работы в составе совета директоров придаст импульс развитию автопроизводителя.

"На протяжении нескольких десятков лет Эдуард Карлович Вайно лично реализовал огромное количество проектов, которые обеспечили технологическое лидерство "АвтоВАЗа" в российском автопроме и известность бренда Lada во всем мире. Он стал ключевой фигурой в установлении успешного партнерства с Groupe Renault и Альянсом Renault - Nissan - Mitsubishi", - сказал он.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. "АвтоВАЗ" - лидер среди производителей на российском авторынке. Продажи автомобилей Lada в сентябре выросли на 1% (продано более 31,5 тыс. авто), за январь-сентябрь на 2% (265,2 тыс. моделей).