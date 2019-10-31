Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,59-0,63%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,59% - до 2893,98 пункта, индекс РТС снизился на 0,63%, до 1422,92 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:57 мск увеличился на 0,37%, до 64,073 рубля, курс евро вырос на 0,37%, до 71,45 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 1,63% - до $59,52 за баррель.

Рынки встретили решение ФРС по ставке со сдержанным оптимизмом (в среду ФРС в третий раз подряд понизила базовую процентную ставку - на 25 б. п., до 1,5-1,75% - прим. ТАСС). На фоне отсутствия сюрпризов со стороны американского регулятора фокус внимания участников торгов сместился к теме торговой сделки США и Китая и к статданным, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Несмотря на подтверждение готовности Вашингтона и Пекина к заключению промежуточной сделки, на пути к полноценной еще много препятствий. По данным источников СМИ, китайская сторона не намерена идти на уступки США по ряду принципиальных вопросов. В свою очередь снижение торгового оптимизма инвесторов и слабые PMI Китая, вышедшие сегодня, обусловили уход котировок нефти Brent ниже отметки $60 за баррель, добавил эксперт.

Бахтин отметил, что завтра стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от Caixin, в США выйдут блоки данных по рынку труда, в частности изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре, а также индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за минувший месяц. Финансовые отчеты за третий квартал представят Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive, Seagate Technology. В России "Евраз" опубликует операционные результаты за III квартал 2019 г.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на завтра - 2885-2920 пунктов, курсу рубля к доллару - в пределах значений 63,9-64,4 рубля за доллар.