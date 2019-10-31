В Минпромторге назвали систему маркировки товаров выгодной добросовестным участникам рынка

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Система маркировки товаров выгодна всем добросовестным участникам рынка и потребителям, заявил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Система маркировки позволит добросовестным участникам оборота повысить прозрачность взаимодействия со своими контрагентами, усовершенствовать логистические схемы, оптимизировать внутренние издержки, связанные с учетом продукции, а также нарастить долю рынка благодаря снижению доли незаконного оборота и в перспективе устранить избыточные административные барьеры на ведение хозяйственной деятельности",- сказал он.

Евтухов добавил, что получение оперативной и достоверной информации о движении товаров создаст необходимые условия для сокращения объемов незаконного оборота и его влияния на развитие экономики и социальной сферы страны, безопасности и защиты жизни и здоровья граждан, повышения собираемости налогов и таможенных пошлин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что группа депутатов Госдумы в конце сентября обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву, а также Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС по поводу целесообразности внедрения маркировки потребительских товаров. Депутаты опасаются переноса издержек предприятий на потребителя, а также возможного ухода с рынка малых и средних предприятий и ухудшения конкурентного положения экспортеров.

Замглавы Минпромторга подтвердил факт получения письма, сообщив, что министерство направило депутатам необходимые разъяснения по системе маркировки. По его словам, оценить затраты производителей можно только после их активного участия в эксперименте по внедрению маркировки, во время которого компании могут адаптировать свои технические и бизнес-процессы и принять участие в формировании "правил игры". Он также отметил, что для товаров, направляемых на экспорт, использовать маркировку средствами идентификации не планируется.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.