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Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем. Такое решение приняла компания "Нафтогаз" в связи ростом цен на топливо на европейском рынке.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты газ обойдется промышленным потребителям по цене от 5 861 до 6 463 гривен за тысячу куб. м, что составляет от 234 до 258,5 доллара. Сверх этой стоимости потребители газа должны оплатить налог на добавленную стоимость и расходы на трубопроводную транспортировку.

"Нафтогаз" с 1 мая 2019 года ввел новый механизм определения регулируемой цены, которая может меняться ежемесячно. В октябре цену энергоносителя для промышленных потребителей на Украине повысили на 5%.

Ранее директор газоснабжающего подразделения "Нафтогаза" Максим Рабинович сообщал, что цена на газ для населения с 1 января 2020 года станет рыночной. Это будет выполнением одного из требований Международного валютного фонда для продолжения программы кредитования.

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