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Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

По мнению госсекретаря Союзного государства, проект обойдется в $30-40 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в 30-40 млрд долларов. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования. <…> По нашим прикидкам, стоимость может быть около $30-40 млрд", - сказал Рапота.

Он также отметил, что создатели проекта планируют привлекать к его финансированию частных предпринимателей. "Особенность этого проекта в том, что мы хотим предложить бизнес-модель, основанную на привлечении главным образом внебюджетных средств. Это должен быть проект на основе корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов - фондов, вкладывать собственные деньги", - сказал Рапота. Он добавил, что в этом случае проект сможет окупиться в течение 7-12 лет.

По словам Рапоты, проект сейчас на стадии проработки идеи, и необходимо убедиться в том, что политически он устраивает всех стран-участниц, учесть их интересы. Он уточнил, что РЖД поддерживает проект.

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