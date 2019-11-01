Казахстан ввел режим "открытого неба" в аэропортах 11 городов

НУР-СУЛТАН, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим "открытого неба" в аэропортах 11 городов республики с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"Во исполнение поручений главы государства приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 1 ноября 2019 года вводится режим "открытого неба" в аэропортах городов Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики", - говорится в сообщении.

Пятая степень "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал республики и увеличить транзитный пассажиропоток через казахстанские аэропорты. Срок действия режима "открытое небо" составит три года с возможностью его дальнейшего продления.

"Внедрение данного режима в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции. И в конечном счете повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступность воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитие туризма и увеличение транспортной доступности Международного финансового центра "Астана", - пояснили в пресс-службе министерства.