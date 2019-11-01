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Немецкое издание Focus сообщило о "возвращении" рубля

Обозреватель Герхард Шарингер отмечает, что "снижение процентных ставок в Европе и США побуждает инвесторов все чаще инвестировать в рубль"

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Политическая напряженность в мире оказывает все меньше влияния на национальную валюту России: рубль укрепляется, несмотря на годы дипломатических кризисов и санкций. Об этом пишет обозреватель издания Focus Герхард Шарингер в статье под названием "После санкций и шока от цен на нефть: почему рубль сейчас возвращается", которая опубликована на сайте портала.

Автор отметил, что, "если посмотреть на конфликт обеих атомных держав [России и США] чисто с дипломатической точки зрения, то, как представляется, 2019 год будет таким же, как и годы до него". В марте и сентябре в США были введены новые санкции против России, напомнил журналист.

"Что сейчас иначе, так это положительная фискальная ситуация в России и заметно ограниченное влияние политических новостей на рубль", - говорится в материале. В статье отмечается, что это не значит, что российская валюта не ощущает геополитической напряженности, "но в 2019 году ощущает ее просто меньше".

"Рубль смог в течение года даже заметно укрепиться по отношению к евро и доллару и остается одной из сильнейших валют среди развивающихся стран в 2019 году", - считает Шарингер. Он отметил, что "снижение процентных ставок в Европе и США побуждает инвесторов все чаще инвестировать в рубль". "В поиске доходов спрос на рубль растет", - констатировал журналист.

Автор также указал на высокий спрос на российские гособлигации. "С точки зрения международных инвесторов  они являются необычно надежной инвестицией", - полагает он.

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