Белоруссия не обсуждает переход к единой валюте с Россией или ЕАЭС

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Создание общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и гармонизация денежно-кредитной политики с РФ не предусматривает перехода к наднациональной валюте. Об этом сообщил журналистам председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.

"Вчера мы рассматривали в рамках Евразийского экономического союза вопрос о реализации принятой концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах", - сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что "различные разговоры (о переходе к единой валюте в рамках союза с РФ или ЕАЭС - прим. ТАСС), которые не на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные, девальвационные ожидания". "Для такого рода высказываний никаких оснований нет", - указал глава Нацбанка.

Говоря о планах денежно-кредитной политики на 2020 год, Каллаур отметил, что Нацбанк ожидает "ценовую и финансовую стабильность". "И, естественно, в рамках ценовой стабильности будут колебания курсов белорусского рубля по отношению к другим валютам. Но это будет в пределах отклонений, которые не могут быть чисто на практике выше отклонения по уровню инфляции", - сказал он. "Безусловно, если не будет каких-то шоков", - добавил глава Нацбанка.