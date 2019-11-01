Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белоруссия не обсуждает переход к единой валюте с Россией или ЕАЭС

По словам главы Нацбанка республики Павел Каллаур, ни о каких наднациональных валютах речи не идет

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Создание общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и гармонизация денежно-кредитной политики с РФ не предусматривает перехода к наднациональной валюте. Об этом сообщил журналистам председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.

"Вчера мы рассматривали в рамках Евразийского экономического союза вопрос о реализации принятой концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах", - сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что "различные разговоры (о переходе к единой валюте в рамках союза с РФ или ЕАЭС - прим. ТАСС), которые не на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные, девальвационные ожидания". "Для такого рода высказываний никаких оснований нет", - указал глава Нацбанка.

Говоря о планах денежно-кредитной политики на 2020 год, Каллаур отметил, что Нацбанк ожидает "ценовую и финансовую стабильность". "И, естественно, в рамках ценовой стабильности будут колебания курсов белорусского рубля по отношению к другим валютам. Но это будет в пределах отклонений, которые не могут быть чисто на практике выше отклонения по уровню инфляции", - сказал он. "Безусловно, если не будет каких-то шоков", - добавил глава Нацбанка.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Российская экопродукция получит название "зеленый стандарт"
Всероссийское онлайн-голосование по выбору логотипа такой продукции было доступно на сайте Минсельхоза с 9 по 25 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС