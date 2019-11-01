Медведев одобрил новый проект трассы "Москва - Казань"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство новой платной трассы "Москва - Казань" начнется в 2020 году, полностью вся автодорога будет построена к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов. По словам вице-премьера, полная готовность всей трассы будет обеспечена к 2027 году.

Акимов сообщил, что новый проект трассы одобрил глава правительства Дмитрий Медведев, также ожидается изменение паспорта комплексного плана.