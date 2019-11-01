"Ведомости": Azur Air перевела лишь один самолет под летный контроль Росавиации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая чартерная компания России Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России лишь один самолет и больше не планирует, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора авиакомпании Павла Терещенко.

Ранее, в марте 2018 года, Росавиация и Azur Air заявляли, что авиакомпания переведет весь свой флот в российский реестр, однако лишь один Boeing 767 Azur Air зарегистрирован в России, уточняется в сообщении.

Регистрация в реестре позволяет регулятору следить за поддержанием летной готовности судна, контроль за которой является платной услугой. Росавиация давно выступает за то, чтобы иностранные суда отечественных авиакомпаний регистрировались в российском реестре. Это позволило бы увеличить доход бюджета на около $50 млн в год.

Однако для реализации данной инициативы, как отмечают специалисты области, необходимо гармонизировать российские правила поддержания летной готовности с международными, поскольку несоответствие, при передачи судна в лизинг за рубеж, приводит к снижению его рыночной стоимости, пишет издание.

В Минтрансе уже создали группу прорабатывающую данные вопросы, однако по мнению экспертов, процесс может быть реализован не раньше 2023 года.

Сейчас из 770 иностранных судов 30 крупнейших авиакомпаний России около 700 зарегистрированы на Бермудах, по 35 - в Ирландии и России.

Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России, аффилирована с турецким оператором Anex Tour. В ее парке 29 самолетов Boeing разных моделей. Пассажиропоток компании в январе-сентябре составил порядка 4,5 млн человек.