Новой трассе "Москва - Казань" присвоят индекс М-12 и объявят конкурс по выбору названия

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новой платной трассе "Москва - Казань" с продлением до Екатеринбурга присвоят индекс М-12 и объявят конкурс на ее название, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"ЕЗК ["Европа - Западный Китай"] звучит не очень хорошо, мне не нравится. У трассы должно быть имя, поэтому я хотел попросить Минтранс объявить конкурс - как красиво назвать эту большую дорогу. Будь то "Восток", "Евразия", трасса "Казань", "Россия". Наверное, номер у нее будет, как я понимаю, М-12. Потому что М-5 и М-7 получается 12. А имя мы определим с помощью голосования", - сказал Акимов.

Вице-премьер также отметил, что строительство новой трассы начнется в 2020 году, а завершится - к 2027 году.

Проект трассы "Москва - Казань" включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".