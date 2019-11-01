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Международная конгресс-выставка Russian Halal Expo пройдет в декабре в Грозном

Ее основными направлениями станут туризм, гостиничный бизнес, промышленность и банковская деятельность

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Вторая международная конгресс-выставка Russia Halal Expo соберет в Грозном производителей России, СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ее основными направлениями в период с 12 по 15 декабря станут туризм, гостиничный бизнес, промышленность и банковская деятельность, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства по туризму Чечни.

"Международная конгресс-выставка демонстрирует новые возможности и тренды в сегменте "халяль": туризме и гостиничном бизнесе, медицине, фармацевтике, в пищевой, косметической и химической промышленности. А также способствует продвижению отечественного и зарубежного бизнеса "халяль", привлечению инвестиций и выходу российских компаний на перспективные мусульманские рынки. В мероприятии примут участие производители из России, СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья", - сказали в пресс-службе.

Ключевым мероприятием выставки станет международный экономический форум Business Week in Grozny, где планируется участие делегаций из Саудовской Аравии и Марокко, ОАЭ, Катара, Малайзии, Турции, СНГ и России. Кроме того, участников ожидает фестиваль кухни с мастер-классами от шеф-поваров ресторанов и профессиональных кулинаров России. Организаторами мероприятия являются ООО "Корпорация Сияние Востока" и министерство Чеченской Республики по туризму.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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