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Дневные поезда на маршруте Москва - Белгород заменили на скоростные "Ласточки"

Такое решение принято в связи с увеличением пассажиропотока

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Дневные поезда, курсирующие между Москвой и Белгородом, заменили на скоростные "Ласточки" в связи с увеличением пассажиропотока. Об этом в пятницу сообщила служба корпоративных коммуникаций Юго-Восточной железной дороги.

"В связи с увеличением пассажиропотока с сегодняшнего дня скоростные электропоезда "Ласточка" заменят дневные пассажирские составы №745/746, курсирующие между областным центром [Белгородом] и столицей", - говорится в сообщении.

Новые "Ласточки" будут отправляться из Москвы в 06:50 и прибывать в Белгород в 13:50 мск. Обратное отправление поезда из Белгорода - в 16:40 с прибытием в Москву в 23:55 мск. Поезда будут состоять из 10 вагонов и рассчитаны на 690 пассажиров.

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