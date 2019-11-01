Дневные поезда на маршруте Москва - Белгород заменили на скоростные "Ласточки"

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Дневные поезда, курсирующие между Москвой и Белгородом, заменили на скоростные "Ласточки" в связи с увеличением пассажиропотока. Об этом в пятницу сообщила служба корпоративных коммуникаций Юго-Восточной железной дороги.

"В связи с увеличением пассажиропотока с сегодняшнего дня скоростные электропоезда "Ласточка" заменят дневные пассажирские составы №745/746, курсирующие между областным центром [Белгородом] и столицей", - говорится в сообщении.

Новые "Ласточки" будут отправляться из Москвы в 06:50 и прибывать в Белгород в 13:50 мск. Обратное отправление поезда из Белгорода - в 16:40 с прибытием в Москву в 23:55 мск. Поезда будут состоять из 10 вагонов и рассчитаны на 690 пассажиров.