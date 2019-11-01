Индексы Мосбиржи и РСТ по итогам дня выросли на 1,26-2,29%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2930,4 пункта, индекс РТС увеличился на 2,29%, до 1455,4 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:13 мск снизился на 1,06%, до 63,45 руб., курс евро уменьшился на 0,91%, до 70,858 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,14% - до $60,72 за баррель.

Несмотря на негативное начало недели, к ее окончанию российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы и закрепиться под ними, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В пятницу российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на улучшении внешнего фона. Так, на хороших данных по рынку труда США, индексы Dow Jones и S&P500 в ходе первых часов торгов прибавили чуть менее 1%. В Европе к вечеру основные индексы подтягивались в пределах 0,9%. Также покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 1%, торгуясь выше $60,5 за баррель", - отметил эксперт.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин полагает, что на следующей неделе на настроения биржевиков продолжат влиять сообщения со стороны американо-китайских торговых переговоров, а также политические события в США, связанные с процедурой импичмента.

Эксперт отмечает, что в начале будущей недели выйдет немало важной статистики: 4 ноября будут опубликованы производственные PMI в октябре Германии, Италии, Франции и всей еврозоны. Во вторник, когда российский рынок откроется, инвесторы оценят октябрьский PMI в секторе услуг от Caixin, изменение объемов американского экспорта и импорта, а также индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за минувший месяц. В России во вторник "Полюс" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г., а Мосбиржа обнародует данные по обороту торгов в октябре.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на вторник - 2890-2930 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах значений 63,8-64,3 руб.