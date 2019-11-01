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Трамп не исключил введения санкций против Испании из-за Венесуэлы

Ранее о такой возможности сообщило агентство Bloomberg

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения санкций в отношении Испании из-за Венесуэлы. Об этом он заявил в пятницу в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи.

"Посмотрим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Банка Испании (Центробанка королевства), поскольку он якобы оказывает услуги представителям администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам источников СМИ, некоторые американские официальные лица полагают, что Мадуро и его сторонники хранят средства в Банке Испании. Это якобы позволяет им обходить введенные Вашингтоном санкции. Как отмечалось в публикации, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс ранее требовал от Мадрида лишить венесуэльское руководство возможности переводить средства в Испанию.

Вместе с тем МИД Испании опроверг информацию агентства.

Теги
Мадуро, НиколасСШАИспанияВенесуэлаТрамп, Дональд
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