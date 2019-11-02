Премьер Киргизии призвал активизировать процесс создания банка ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев призвал активизировать процесс создания банка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Наряду с положительными результатами деятельности ШОС, имеется ряд задач, которые следует активно решать. Первое - об этом и наши коллеги говорили в узком формате - необходимо активизировать вопрос создания банка ШОС и фонда развития ШОС", - сказал он, выступая на заседании совета глав правительств организации в субботу.

Также киргизский премьер обозначил важность обеспечения расчетов в национальных валютах для снижения рисков при мировых финансовых кризисах.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны - наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).