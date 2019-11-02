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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Россия в октябре сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 92% от плана

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия находится на уровне сокращения добычи нефти в 211 тыс. баррелей в сутки относительно аналогичного периода 2018 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти в России в октябре в рамках соглашения ОПЕК+ сократилась на 211 тыс. баррелей в сутки по отношению к базовому уровню, сообщил журналистам в субботу министр энергетики Александр Новак.

"В рамках ОПЕК+ Россия в октябре находится на уровне сокращения добычи нефти в 211 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года. При этом на конец октября сокращение находилось на уровне 298 тыс. баррелей в сутки", - отметил он. Квота России в соглашении составляет 228 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Россия выполнила свой план на 92,5%.

Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ действует с января 2019 года. Россия в силу технологических особенностей добычи выходила на свою квоту в 228 тыс. баррелей постепенно и достигла ее в мае. Это совпало с инцидентом на нефтепроводе "Дружба", когда из-за загрязнения магистрали хлорорганикой, транзит по "Дружбе" приостанавливался. Это привело к более сильному ограничению добычи российскими компаниями, поэтому в мае - июле условия сделки перевыполнялись.

В августе компании компенсировали падение и поэтому Россия сократила добычу только на 143 тыс. баррелей в сутки из своей квоты, сообщало Минэнерго. В сентябре показатель улучшился до 200 тыс. баррелей. Как пояснял Новак, в сентябре недостаточное сокращение добычи было связано с ростом добычи газового конденсата.

Россия - крупнейший производитель нефти в ОПЕК+ и ключевой участник соглашения. Несмотря на недовыполнение условий сделки Россией общий показатель по всем странам ОПЕК + намного опережает планы. Во многом это объясняется более сильным сокращением добычи Саудовской Аравией и другими странами залива. Кроме того, в сентябре перевыполнение усилилось из-за временного падения добычи в Саудовской Аравии, что было вызвано нападением дронов на ее нефтяные объекты.

По подсчетам МЭА, в сентябре страны ОПЕК+ выполнили соглашение в сентябре на 202%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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