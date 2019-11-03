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Медведев: РФ выступает за создание Большого Евразийского партнерства вместе с АСЕАН и ШОС

Российский премьер-министр отметил, что такую идею лидеры ассоциации единодушно поддержали в 2016 году

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за формирование Большого Евразийского партнерства с участием ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. Об этом российский премьер Дмитрий Медведев заявил на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы выступаем за формирование Большого Евразийского партнерства с участием государств - членов Евразийского экономического союза, АСЕАН, ШОС и других возможных структур", - сказал премьер. Он отметил, что такую идею лидеры АСЕАН единодушно поддержали в Сочи в мае 2016 года на саммите Россия - АСЕАН. По его словам, в долгосрочном плане она позволит состыковать крупные интеграционные и инфраструктурные проекты. Медведев добавил, что Россия исходит из того, что партнерство должно выстраиваться на принципах взаимного уважения и общей выгоды, что оно будет открыто для присоединения всех заинтересованных государств.

"Мы сделали шаг в этом направлении - был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и АСЕАН в области экономического сотрудничества, - отметил премьер. - Началась его практическая реализация, в октябре утверждена программа сотрудничества". Медведев рассказал о том, что Россия стремится создать на территории ЕАЭС максимально благоприятную деловую среду с четкими и понятными правилами для бизнеса. "Интерес к торговле с Союзом у нас растет, один из членов АСЕАН - Вьетнам - стал первой страной, с которой ЕврАзЭС подписал в 2015 году Соглашение о свободной торговле", - отметил Медведев. Он напомнил, что аналогичный документ был заключен с Сингапуром, а в данный момент ведется работа с другими партнерами из Ассоциации. ЕЭК уже подписала документы о сотрудничестве с Камбоджей, Таиландом, Индонезией. По его оценке, реализация этих договоренностей станет дополнительным стимулом и откроет новые возможности для совместной работы бизнеса наших стран.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТаиландРоссия
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