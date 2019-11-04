Жуков: Россия будет добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой торговли

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Россия будет добиваться сохранения Всемирной торговой организации (ВТО) в качестве гаранта справедливой и эффективной международной торговли. Об этом в понедельник на закрытой сессии парламентской "двадцатки" в Токио заявил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков , текст выступления которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Россия - открытая экономика с весомым соотношением внешней торговли к ВВП. Собираемся и дальше развивать международную кооперацию, активизировать участие российских компаний в глобальных цепочках добавленной стоимости, привлекать инвесторов и бизнесменов на российский рынок для его насыщения качественной продукцией. В этой связи будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы", - подчеркнул Жуков.

Первый заместитель председателя Госдумы отметил, что формат "двадцатки" имеет огромный потенциал в деле создания гармоничной системы международных отношений. "Уверен, действуя сообща, в том числе задействуя парламентские каналы в "двадцатке", мы сможем найти адекватные ответы на острые современные вызовы в сфере глобальной экономики, торговли и инвестиций", - добавил он.

Вместе с тем, российская сторона обеспокоена ситуацией с многосторонними торговыми переговорами в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которые в настоящее время парализованы, отметил Жуков. "С тревогой отмечаем паралич многосторонних торговых переговоров на площадке ВТО. Механизм разрешения споров может прекратить свою работу уже в декабре этого года", - подчеркнул он. Жуков также отметил, что "мировая торговая система в последние годы находится в глубоком кризисе", а "мир скатывается к системе торговых отношений, существовавшей век назад, в которой преобладали хаос, непредсказуемость и "бартерный принцип".