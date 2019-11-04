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Строительство второй очереди АЭС в Бушере начнется на следующей неделе

Проект строительства реализует Росатом

ТЕГЕРАН, 4 ноября. /ТАСС/. Строительство второй очереди атомной станции в Бушере должно начаться на следующей неделе. Об этом в понедельник сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"На следующей неделе мы должны начать строительство второй очереди станции в Бушере", - сказал он. Трансляцию пресс-конференции вело государственное телевидение Ирана.

15 октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди заявлял, что бетонные работы в рамках создания второй очереди атомной станции "Бушер" будут начаты в течение трех недель.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае 2018 года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".

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Иран
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