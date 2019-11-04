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Индия отказалась принять соглашение о крупнейшем торговом блоке

Индийское правительство опасается притока дешевой китайской продукции

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Индия отказалась принять окончательный вариант соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП). Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам завершившейся в понедельник в Бангкоке встречи 16 лидеров и глав правительств стран - участниц ВРЭП.

"У Индии сохраняются значительные нерешенные вопросы. Все участники переговоров условились совместно продолжить работу, чтобы решить оставшиеся вопросы", - указывается в документе. Одновременно другие 15 государств "завершили переговоры по всем 20 статьям соглашения и по всем вопросам, касающимся доступа к рынкам".

Лидеры также отметили, что "на фоне быстро меняющейся глобальной обстановки завершение переговоров по ВРЭП продемонстрирует коллективную приверженность открытой торговой и инвестиционной среде во всем регионе". По их оценкам, "ВРЭП значительно улучшит перспективы будущего роста региона и внесет позитивный вклад в мировую экономику, одновременно выступая в качестве опоры для создания прочной многосторонней торговой системы и содействия развитию экономик всего региона".

Министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопес в субботу сообщил, что завершение переговоров ожидается к февралю будущего года. Правительство Индии заняло жесткую позицию в части полного снятия торговых барьеров, опасаясь притока более дешевой китайской продукции. Первоначально премьер-министр Нарендра Моди после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином смягчил позицию на консультациях по ВРЭП. Однако уже в октябре представители Индии выступили с новыми требованиями, касающимися пересмотра основных положений о снижении торговых пошлин.

Переговоры о ВРЭП ведутся с 2013 года, в них участвуют члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. В настоящее время совокупный объем ВВП потенциальных участников предлагаемой зоны свободной торговли составляет $49,5 трлн, или около 39% от общемирового. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн.

Теги
ИндияТаиландКитайСи ЦзиньпинМоди, Нарендра
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