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Путин подписал закон о выплате компенсаций членам ЖСК при банкротстве застройщика

Федеральным законом вносятся изменения, предусматривающие выплату за счет имущества публично-правовой компании "Фонд защиты прав участников долевого строительства" или иных публично-правовых образований возмещения гражданам

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым передаются проблемные объекты в ходе процедуры банкротства застройщиков. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным законом вносятся изменения, предусматривающие выплату за счет имущества публично-правовой компании "Фонд защиты прав участников долевого строительства" или иных публично-правовых образований возмещения гражданам - членам ЖСК или другого специализированного потребительского кооператива, которому были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Ранее законодательство не предоставляло участникам таких ЖСК возможности получить выплату возмещения, если "Фонд защиты прав участников долевого строительства" принимал решения о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных кооперативу проблемных объектов.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма возмещения членам кооперативов будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения, она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома.

Одновременно президент подписал закон, предусматривающий усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за непредоставление ими в установленный срок сведений, необходимых для осуществления контроля в области долевого строительства. При этом вводится ответственность за предоставление сведений не в полном объеме или недостоверных сведений.

Ранее совершение этих деяний влекло наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Подписанный федеральный закон устанавливает административную ответственность за их совершение в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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