Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия будет ежегодно выделять на $10 млн больше для помощи Африке через фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Таким образом, общая сумма помощи Африке через данные программы составит около $30 млн.

"Совсем недавно наше правительство приняло решение об увеличении российских добровольных ежегодных взносов в ВПП за счет дополнительного пакета в $10 млн долларов, - сказал зампостпреда. - Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке".