"Ведомости": "Аэрофлот" просит отложить принятие требования оснащать самолеты камерами

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Закрепленные в постановлении правительства РФ требования по оснащению самолетов российских авиакомпаний видеокамерами нарушают принцип равной конкуренции и не могут быть выполнены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Вступление в силу этого документа необходимо отложить с 2020 года на более поздний срок, считают представители авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает во вторник газета "Ведомости", которая ознакомилась с материалами, подготовленными к заседанию 5 ноября подкомиссии по оценке фактического воздействия правкомиссии по административной реформе.

Согласно этим материалам, российские авиакомпании должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года - бывшие в эксплуатации поступающие самолеты, с 2025 года - все имеющиеся самолеты. Это требование указано в постановлении кабмина от 2018 года "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности". Однако, по данным газеты, "Аэрофлот" считает, что оно нарушает принцип равной конкуренции, так как дополнительные расходы на установку видеокамер и специализированного оборудования на лайнерах понесут только российские авиакомпании, что поставит их в неравное положение с летающими в РФ самолетами иностранных компаний.

Как отмечает "Аэрофлот", после закупки компанией в 2020-2025 годах 28 самолетов Airbus 350 придется дополнительно потратить порядка $7,9 млн на их оснащение системой видеонаблюдения в минимальной комплектации. Более того, в материалах к заседанию указывается, что основные производители пассажирских самолетов не имеют технических решений и не применяют на таких лайнерах системы для передачи видеоинформации, отмечают "Ведомости". В связи с этим "Аэрофлот" предлагает отложить вступление постановления в силу до тех пор, пока в РФ не появится необходимая для передачи видеоизображения инфраструктура.