ОПЕК прогнозирует возрастание роли блокчейна и big data в нефтяной отрасли

ТАСС, 5 ноября. Современные цифровые технологии и анализ данных будут играть ключевую роль в развитии нефтегазовой отрасли. В ближайшие годы особенно широкое распространение получат решения на базе big data и технологии блокчейн, сообщается в прогнозе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Сложность проектов в нефтегазовой отрасли с точки зрения их глобального охвата и большого количества клиентов приводит к образованию огромного объема ценных данных. Каждый нефтеперерабатывающий завод постоянно генерирует множество потоков информации - сенсорные датчики непрерывно предоставляют данные о технологических параметрах - таких, как давление, температура и технические характеристики продукта на разных этапах переработки, - а также сообщают о потреблении энергии и деятельности персонала.

Современные технологии позволяют оптимизировать работу с массивами данных - уникальная маркировка операций на базе блокчейна дает возможность упорядочить потоки информации и обеспечить их достоверность без необходимости вовлечения третьих сторон, в то время как анализ big data с помощью аналитических алгоритмов открывает широкие перспективы для выявления скрытых тенденций и позволяет получить детальное представление и текущем состоянии процессов.

Возможности использования блокчейн-платформ уже были протестированы в торговле сжиженным природным газом, благодаря чему сроки поставок сократились на несколько недель. Ожидается, что в ближайшие годы такой подход получит более широкое распространение, поскольку он позволяет существенно снизить затраты и повысить эффективность транзакций.