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Росатом опубликовал документ 1948 года о планах развития производства урана и плутония

В нем приводятся сведения о запасах сырья для атомной промышленности и планы его производства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Портал "История Росатома", принадлежащий российской атомной госкорпорации, опубликовал рассекреченный документ от 17 июня 1948 года о планах развития производств обогащенного урана и оружейного плутония. Это записка заместителя руководителя Специального комитета по использованию атомной энергии Бориса Ванникова заместителю председателя Совета министров СССР, главе Спецкомитета Лаврентию Берии.

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В записке отмечается, что выход на проектную мощность двух существующих заводов решит задачу "производства делящихся атомных веществ", но при этом, даже с учетом возможностей строящегося завода, потребности в ядерных материалах удовлетворены не будут. "Однако мощность названных заводов, а также начатого строительства завода № 814 (завод по электромагнитному разделению изотопов урана, позже "Свердловск-45", ныне Лесной - прим. ТАСС) невелика и далеко отстает от наших потребностей", - говорится в документе.

"Дефицит металла (урана - прим. ТАСС) требует от нас срочного строительства второго завода по производству металлического А-9 (природного урана - прим. ТАСС), а общие ресурсы А-9 позволяют начать строительство новых заводов большой мощности по производству продукта Z (плутония-239 - прим. ТАСС) и продукта А-95 (радиоактивного урана-235 - прим. ТАСС)"

Для производства оружейного плутония предполагалось построить завод на реке Ангара в районе Братска, исходя из доступности водных ресурсов, а завод по производству урана-235 - в районе Томска, "близко расположенном к Кузбассу и располагающем значительными научными и инженерными кадрами". В трехстраничной записке приводятся сведения о запасах сырья для атомной промышленности и планы его производства, экономические данные.

Специальный комитет

6 и 9 августа 1945 года США впервые применили атомное оружие, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это потребовало ускорения работ по созданию атомного оружия в СССР. 20 августа 1945 года распоряжением ГКО СССР при нем был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии, на который было возложено руководство всеми работами по созданию атомного оружия и ядерной промышленности.

Его председателем был назначен Лаврентий Берия. Комитет в сентябре 1945 года был подчинен Совету народных комиссаров СССР, а с марта 1946 года - Совету министров. Ликвидирован он был 26 июня 1953 года, одновременно с арестом Берии.

В разделе портала "Российской атомной отрасли - 75 лет" находятся факсимиле архивных документов с 1942 по 1957 годы, связанных, в частности, с отечественным атомным проектом.

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