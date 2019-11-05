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Объем ФНБ за октябрь 2019 года вырос до 7,95 трлн рублей

Рост составил 0,28%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь 2019 года вырос на 0,28% и на 1 ноября составил 7,95 трлн рублей, что эквивалентно $124,46 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.

На 1 октября размер фонда составлял 7,928 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 ноября размещено $45,364 млрд, €39,054 млрд, £7,651 млрд. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 588,813 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 189,075 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,434 млрд рублей.

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