Железнодорожный оператор финской VR Group в России начал регулярные перевозки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный оператор государственного железнодорожного перевозчика Финляндии VR Group, созданный в России в начале 2019 года, в начале ноября приступил к регулярным перевозкам леса из России в Финляндию, сообщил ТАСС во вторник представитель VR Group в России.

"В начале октября компания успешно осуществила тестовую отправку в Финляндию 24 вагонов, груженных лесом, в адрес финской лесопромышленной группы Mets Group, с которой подписан контракт на 10 лет. Компания приступила к регулярным перевозкам, которые будут состоять из четырех рейсов в месяц", - сказал собеседник агентства.

Компания приступила к перевозкам древесины в Финляндию по Октябрьской железной дороге и Северной железной дороге (филиалы компании "Российские железные дороги"). Планируемый грузооборот будущего предприятия пока не уточняется.

В соответствии с контрактом дочернего железнодорожного оператора VR Group с "Алтайвагоном" (входит в "СДС-Маш") на поставку 300 платформ-лесовозов, в парк компании уже поступили первые 70 единиц техники. Как рассказал ТАСС представитель VR Group в феврале, всего холдинг планировал направить на закупку 300 платформ-лесовозов 900 млн рублей.

В долгосрочной перспективе компания рассматривает возможность расширения вагонного парка и номенклатуры перевозимых грузов.

VR Group является государственной железнодорожной компанией Финляндии, занимается грузовыми и пассажирскими железнодорожными перевозками. В ее активе 11 компаний и 10 аффилированных структур. Штат организации насчитывает 6,3 тыс. человек.