Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ по итогам девяти месяцев 2019 года составила 1,536 млн рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит аналитическое агентство "Автостат".

За отчетный период новые иномарки в среднем подорожали на 9,6% - до 1,795 млн рублей, отечественные автомобили на 6,7% - до 662 тыс. рублей.

Агентство отмечает, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дилерами цен и объемов продаж по каждой модели автомобиля с учетом модификаций: объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов.