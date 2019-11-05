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Газовый конфликт России и Украины

ЕК отказалась комментировать заявления Киева о возможности прекращения транзита газа РФ

В Брюсселе заявили, что намерены продолжать активные усилия по достижению соглашения о газовом транзите на трехсторонней основе

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Киева о возможности прекращения транзита газа РФ зимой через территорию Украины. Об этом заявила во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Не думаю, что нам стоит комментировать чужие комментарии. Мы продолжаем наши активные усилия по достижению соглашения о газовом транзите (через Украину - прим. ТАСС) на трехсторонней основе в рамках продолжающихся консультаций ", - заявила она.

Ранее первый замглавы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что компания с участием своей "дочки" - оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" провела серию учений, на которых моделировались различные сценарии с поставками газа, в том числе вариант полного прекращения транзита российского газа (поставляемый из России транзитом через Украину газ потом реверсом закупается Украиной в странах ЕС по более высокой цене - прим. ТАСС). Он также отметил, что в настоящее время в подземных хранилищах газа Украины находится около 21,7 млрд кубометров голубого топлива, против 17 млрд кубометров в прошлом году на эту дату.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял 23 октября, что в целом страна готова к прохождению осенне-зимнего периода, однако в случае прекращения транзита через территорию Украины российского газа, который затем используется в ряде городов могут быть "временные проблемы" с отоплением. Премьер предпочел не называть эти города.

В понедельник в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС. В ЕС заявили, что разочарованы переговорами, так как не было достигнуто никакого прогресса. Еврокомиссия предлагает Москве и Киеву заключить соглашение на 10 лет с прописанным в нем минимальным объемом транзита на уровне от 40 до 60 млрд кубометров в год, который может быть увеличен максимум на 30 млрд кубометров. Кроме того Еврокомиссия рекомендует Киеву напрямую закупать в России 12-15 млрд кубометров газа.

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УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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