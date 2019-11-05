AFP: европейские банки готовят собственную платежную систему для замены американских

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Двадцать европейских банков участвуют в разработке единой европейской платежной системы, которая могла бы заменить американские Visa, Master Card и другие, в том числе мобильные. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в отрасли.

Собеседник агентства пояснил, что зародилась идея в 2017 году, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе. "Изначально PEPSI (Pan-European Payment System Initiative, Инициатива панъевропейской платежной системы - прим. ТАСС) была не технической, а политической", - заявил источник.

Агентство отметило, что ни одно финансовое учреждение не подтверждает свое участие, однако источники в отрасли говорят о включении в работу большинства французских банков, а также немецкого Deutsche Bank. AFP также приводит слова ответственного за банковские карты и средства оплаты французского BNP Paribas Карло Боверо, который признал, что финансовые учреждения разных стран Европы ведут обсуждение подобной инициативы.