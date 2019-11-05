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Санкт-Петербург и Турция проведут первый совместный деловой форум в марте 2020 года

Глава города Александр Беглов отметил, что власти заинтересованы в приходе на петербургский рынок новых турецких партнеров и готовы создать для них комфортные условия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга совместно с торговым представительством Турции организуют в марте 2020 года первый деловой форум, который определит направления сотрудничества Петербурга и Турции в сфере экономики. Об этом сообщил во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром.

"Мы заинтересованы в приходе на петербургский рынок новых турецких партнеров, готовы создать им условия, чтобы им было комфортно работать в нашем городе. Комитет по внешним связям совместно с торговым представительством Турецкой Республики в Санкт-Петербурге ведет подготовку к первому деловому форуму Санкт-Петербург - Турция. Его планируется провести в марте 2020 года. Он мог бы стать ежегодным", - сказал Беглов.

Посол Турции поддержал идею проведения этого форума и попросил представителей городской администрации указать, "какие сектора и инвесторы наиболее важны для Санкт-Петербурга для того, чтобы эту работу привести к положительным результатам".

Беглов во время встречи озвучил предложение открыть информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Стамбуле, а также создать в Анкаре и Стамбуле туристические офисы Visit Saint-Petersburg. Он отметил, что "деятельность этих офисов, наряду с введением российских электронных виз, будет способствовать развитию туризма, в том числе экскурсионного, медицинского и конгресс-туризма".

В зарубежных офисах Санкт-Петербурга под брендом Visit Petersburg распространяется информация о городе, его отелях, достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах для путешествия. Также благодаря офисам упрощается проведение деловых мероприятий и присутствие петербургских делегаций на конгрессно-выставочных мероприятиях в стране, где располагается представительство. Представительства Visit Petersburg работают в Римини, Тайбэе, Лейпциге, Дели и Мумбаи, Гонконге, а также в Париже и Токио.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичТурцияРоссияСанкт-Петербург
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