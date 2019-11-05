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Канада возобновит экспорт свинины и говядины в Китай

Сроки начала поставок не уточняются

ОТТАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Канада возобновит поставки свинины и говядины в Китай, которые ранее были приостановлены по решению китайской стороны из-за выявленных нарушений. Об этом во вторник сообщил в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Хорошие новости для канадских фермеров: экспорт канадской свинины и говядины в Китай возобновится", - написал он. Премьер-министр также поблагодарил посла Канады в КНР Доминика Бартона и представителей канадской мясной отрасли за проделанную работу по возобновлению экспорта этой продукции в Китай. Трюдо не уточнил сроки начала поставок.

В конце июня посольство КНР в Канаде объявило, что Пекин ввел временный запрет на импорт канадской мясной продукции в связи с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождавших ее на китайский рынок. В частности, в свинине была выявлена запрещенная в КНР добавка рактопамин, которую используют для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота.

Как сообщил тогда канадский министр по вопросам диверсификации международной торговли Джеймс Карр, к расследованию подделки сертификатов на мясную продукцию были привлечены правоохранительные органы страны.

Теги
КанадаКитайТрюдо, Джастин
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