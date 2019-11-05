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Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в кабмин

Документ обеспечит темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по России, повышение качества жизни населения округа до уровня выше среднероссийского и остановку миграционного оттока

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ внесло доработанный по поручению президента Владимира Путина проект национальной программы развития Дальнего Востока в правительство. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября, Путин одобрил подходы к формированию национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и поручил кабмину доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа.

"5 ноября Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло проект указа президента Российской Федерации "О национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года". Проект указа доработан в соответствии с поручением президента РФ, данным на пятом Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Нацпрограмма определяет цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.

Предполагается, что мероприятия, определенные в программе, позволят увеличить объем дальневосточного экспорта в 1,5 раза, нарастить долю несырьевого экспорта до 40% и обеспечат поступление в экономику макрорегиона не менее 11,5 трлн рублей инвестиций. Социальный раздел нацпрограммы включает в себя меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов, качества услуг здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, культуры, а также меры по поддержке семьи и детства. Кроме того, планируется увеличить объем жилищного строительства на Дальнем Востоке в 1,6 раза.

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Россия
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