"Ъ": регулирование новых технологий будет одной из основных тем на форуме в Давосе - 2020

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Тема необходимости гармонизации регулирования новых технологий на глобальном уровне станет одной из основных на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году, заявил президент ВЭФ Бёрге Бренде в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Мы видим, что искусственный интеллект, интернет вещей и другие технологии все активнее влияют на экономику, но это по-прежнему своеобразный Дикий Запад в плане регулирования. Здесь мы должны прописать "правила дорожного движения". Однако в случае с новыми технологиями это можно сделать только на глобальном уровне - если каждый будет внедрять свои нормы, то регулирование будет неэффективным", - отметил Бренде изданию.

Он отметил, что помимо регулирования сферы новых технологий, в повестку форума в Давосе в 2020 году войдут геополитические и геоэкономические проблемы. Бренде отметил, что торговые войны негативно влияют на мировой экономический рост, который находится на самом низком уровне за последние 10 лет. "Так что мы пристально следим за торговыми переговорами США и Китая", - добавил Бренде. Он отметил, что все больше внимания стоит уделять вопросам создания комфортных условий для людей без негативного влияния на темпы экономического роста.

Бренде также отметил, что для России четвертая промышленная революция дает огромные возможности, так как традиционно здесь сильны позиции в математике и науке. "Мы видим интересные примеры, в частности то, какую трансформацию прошел Сбербанк. Поэтому обсуждаем с представителями бизнеса и российским правительством создание центра ВЭФ по технологиям четвертой промышленной революции в Москве", - отметил президент форума.

С 1980-х годов ВЭФ имеет статус одного из главных событий года на международной арене. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. В 2020 году форум состоится с 21 по 24 января.